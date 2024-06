Euro 2024, De Ligt non gioca con l'Olanda e va dallo psicologo: "Può aiutare"

Getty Images

Una stagione sempre più complicata per: alle difficoltà con ilfa seguito un ruolo sempre più marginale aFino a pochi anni fa era considerato potenzialmente uno dei migliori difensori al mondo, oggi non rientra neanche nelle rotazioni dell'- Nonostante la stagione da zero titoli con i bavaresi,ha deciso di convocarlo ugualmente per gli Europei,Il commissario tecnico degli Oranje preferisce all'ex Juventus non solo, perno del Liverpool, ma ancheche nell'Inter fa da riserva a Francesco Acerbi.

De Ligt soffre per questa situazione e non ha nascosto il malumore, anzi: ha sottolineato come l'aiuto psicologico sia importante in queste situazioni.- De Ligt ha spiegato in conferenza stampa: "Certi momenti possono essere duri. Parlarne con qualcuno può aiutare, così magari ti senti più 'leggero' e puoi rimettere le energie sul campo, invece di perdere tempo con certi pensieri negativi. Così continuo ad allenarmi per migliorare me stesso".- Il difensore olandese piega come vivere le partite dalla panchina non sia la stessa cosa: "Puoi essere contento anche se fai la riserva ed entri ma diciamo che senti meno certe sensazioni se la tua partecipazione è stata marginale, e anche una vittoria non ha lo stesso sapore".

- De Ligt però non si arrende e spera che per lui qualcosa possa cambiare da qui alla fine dell'avventura dell'Olanda a Euro 2024: "L'inizio di una stagione o di un grande torneo sembra sempre bello, ma ciò che conta è la fine, vedere fin dove sei arrivato. Per questo ora sono relativamente calmo: ho la sensazione che nel corso di questo torneo qualcosa accadrà, e mi permetterà di dimostrare che sono ancora un giocatore importante".