Olanda-Canada: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

L'si prepara, ultime uscite prima di cominciare il percorso a Euro 2024 in Germania: la nazionale di Koeman affronta in amichevole il Canada nel penultimo test match prima di quello con l'Islanda lunedì 10.: Olanda-Canada: giovedì 6 giugno 2024: 20:45: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Calcio (202): NOW, Sky GoOlanda-Canada sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport Calcio (202). Olanda-Canada sarà visibile anche in diretta streaming su NOW e su Sky Go.

La telecronaca del match sarà affidata su Sky a Dario Massara.: Verbruggen; De Vrij, Van Dijk, Aké; Dumfries, Schouten, De Jong, Blind; Simons, Gakpo; Weghorst. Ct. Koeman.: Crepeau; Johnston, Waterman, Miller; Buchanan, Eustaquio, Kone, Davies; David, Larin, Ugbo. Ct. Marsch.