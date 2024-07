Getty Images

Olanda, Koeman su Dumfries: "Ho pensato 'Ma cosa sta facendo?!' ma fossero tutti come lui..."

18 minuti fa



Battuta la Turchia, tornata in semifinale degli Europei dopo vent'anni, l'Olanda è raggiante per i risultati della squadra di Koeman. Al termine del match, il ct ha parlato a NOS di Denzel Dumfries, protagonista sia in positivo che in negativo della gara. Sul gol turco, l'interista ha lasciato sfilare la palla oltre la linea di fondo, su quello propiziato da Gakpo invece è stato decisivo il suo cross, gioie e dolori insomma.



IL PARERE - "Ho pensato: cosa sta facendo Denzel? Mi chiedevo perché non trattenesse la palla. Ma se ne avessimo di più con un cuore grande come Denzel saremmo ancora più forti di quanto non siamo. Con un po' di fortuna alla fine siamo riusciti a ottenere la vittoria. Spesso veniamo criticati per non crederci abbastanza, ma oggi ci abbiamo creduto eccome", ha detto.