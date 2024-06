Olanda-Islanda: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Quando si gioca Olanda-Islanda e dove vederla? Tutte le informazioni

Ultima amichevole per l'prima di: gli Oranje se la vedono con l'a, tutte le informazioni.Gli Europei prendono il via venerdì 14 giugno 2024 con la partita inaugurale tra i padroni di casa della Germania e la Scozia, ma per la squadra dil'avventura europea inizierà domenica 16 giugno contro la Polonia, prima partita nella fase a gironi.L'Olanda è inserita nelcone, appunto,: Olanda-Islanda

: 10 giugno 2024: 20.45: Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport Calcio (canale 202): SkyGo, NOW: Verbruggen; Aké, de Ligt, van Dijk; Dumfries, Veerman, Reijnders, Blind; Koopmeiners; Gakpo, Depay.. Koeman.: Valdimarsson; Thorarinsson, Ingason, Gretarsson, Palsson; J. Gudmunds­son, Traustason, Haraldsson, Johannesson; Thorsteinsson, Gudjohnsen.. Hareide.

- Olanda-Islanda si gioca allo stadio De Kuip di Rotterdam lunedì 10 giugno 2024. Il calcio d'inizio è fissato alle 20.45.- Olanda-Islanda sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, tramite abbonamento: la partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (202).- In streaming Olanda-Islanda sarà visibile su Sky Go (app senza costi per clienti Sky) e su NOW.- Il telecronista di Olanda-Islanda su Sky sarà Filippo Benincampi.