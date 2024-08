Getty Images

Lesi preparano ad entrare nelle battute finali e si avvia verso la conclusione anche il torneo di calcio femminile: a contendersi la medaglia d'oro ci sono ile gli. Le sudamericane si sono imposte per 4-2 contro la Spagna, mentre le ragazze del Team USA hanno sconfitto la Germania per 1-0. La gara si giocherà sabato 10 agosto alle 17.00.Tutte le informazioni su Brasile-Stati Uniti, finale delle Olimpiadi di Parigi 2024: quando si gioca, le formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Partita: Brasile-Stati UnitiData: sabato 10 agosto 2024Orario: 17.00Canale tv: Eurosport 5 (numero 253 di Sky), Discovery+ (anche su Prime)Streaming: Eurosport (anche su DAZN, NOW e Sky Go), Discovery+ (anche su Prime)Lorena; Thais, Lauren, Tarciane; Adriana, Duda Sampaio, Ana Vitoria, Yasmin; Marta, Gabri Portilho, Gabi Nunes. All. Arthur Elias: Naeher; Fox, Girma, Davidson, Dunn; Horan, Coffey; Rodman, Lavella, Swanson; Smith. All. Emma Hayes

La finale del calcio femminile delle Olimpiadi di Parigi 2024 tra Brasile e Stati Uniti si giocherà sabato 10 agosto 2024 al Parco dei Principi. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 17.00.La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 5 (canale numero 253 di Sky) e visibile in tv anche su Discovery+.Brasile-Stati Uniti sarà disponibile anche in diretta streaming guardando Eurosport su DAZN, NOW e Sky Go, oltre che utilizzando Discovery+ (anche su Prime).