Olimpiadi Parigi 2024: Filippo Ganna conquista l'argento nella crono maschile

BELGA/AFP via Getty Images

E' arrivata laolimpica per l'Italia in questa spedizione parigina: Filippoha conquistato l'argento nella cronometro individuale maschile di ciclismo, posizionandosi in mezzo ai due belgi Evenepoel (primo) e van Aert (terzo).Decisivo lo sprint finale che ha visto l'italiano rimontare su Aert, dopo aver rischiato una brutta caduta in rettilineo a causa della forte pioggia che ha condizionato l'intera gara. Il belga Evenepoel ha dominato la crono concludendo la frazione in 36:12.16 L'azzurro, invece, ha accumulato un ritardo di 14.92 secondi.