Olimpiadi Parigi 2024: bronzo Italia nella staffetta 4X100 in stile libero, dal nuoto arriva la terza medaglia

27 minuti fa

L'Italia continua ad accumulare gioie e grandi traguardi raggiunti in questa primissima giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo l'argento di Filippo Ganna nella cronometro nel ciclismo e il bronzo di Luigi Samele nella sciabola, gli azzurri sono ancora tra i migliori nel nuoto: è medaglia di bronzo nella finale della staffetta 4X100 stile libero.



QUARTETTO DI BRONZO - I quattro staffettisti azzurri Alessandro Miressi (48"04), Thomas Ceccon (47"44), Paolo Conte Bonin (48"16) e Manuel Frigo (47"06) mettono a segno un'ottima prestazione in rimonta e chiudono al terzo posto con un tempo di 3'10"70, nella finale andata in scena questa sera. Vincono gli Stati Uniti in 3'09"28, mentre l'argento è dell'Australia in 3'10"35.