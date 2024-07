Olimpiadi 29 luglio: tutte le gare di oggi e gli orari. Italia in finale di ginnastica artistica, nel nuoto Ceccon e Pilato

Terzo giorno alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ecco tutte le gare di oggi con gli orari.IL PROGRAMMA COMPLETO DI LUNEDI' 29 LUGLIO08:30 BADMINTONDoppio misto, gironi preliminariDoppio femminile, gironi preliminariSingolare femminile, gironi preliminariSingolare maschile, gironi preliminariDoppio maschile, gironi preliminari09:00 VOLLEY – eliminatorie maschili e femminili (4 partite)09:00 BEACH VOLLEY – fase a gironi maschile e femminile (10 partite)09:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)09:00 TIRO A VOLO – Fossa olimpica – qualificazioni maschili – Giorno 1

09:15 TIRO A SEGNOPistola ad aria compressa 10 m – Qualificazione a squadre misteCarabina ad aria compressa 10 m – finale maschileCarabina ad aria compressa 10 m – finale femminile09:30 CANOTTAGGIOSingolo – uomini, semifinali E/FSingolo – donne, semifinali E/FDue senza – uomini, ripescaggiDue senza – donne, ripescaggiDoppio pesi leggeri – uomini, ripescaggiDoppio pesi leggeri – donne, ripescaggiQuattro di coppia – uomini, ripescaggiQuattro di coppia – donne, ripescaggiOtto – uomini, batterieOtto – donne, batterie09:30 TIRO CON L’ARCO – Evento a squadre – uomini, eliminatorie (8i di finale)

09:30 SCHERMASciabola individuale – donne, tabellone dei 64Fioretto individuale – uomini, tabellone dei 64Sciabola individuale – donne, tabellone dei 32Fioretto individuale – uomini, tabellone dei 32Sciabola individuale – donne, tabellone dei 16Fioretto individuale – uomini, tabellone dei 16Sciabola individuale – donne, quarti di finaleFioretto individuale – uomini, quarti di finale10:00 TENNISTAVOLO – 1° e 2° turno Singolare maschile e femminile, Semifinale Doppio misto10:00 HOCKEY SU PRATO – Uomini, fase a gironi (2 partite)10:00 JUDO

-57 kg – donne, eliminatorie-73 kg – uomini, eliminatorie10:30 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)11:00 EQUITAZIONE – Completo, salto ostacoli a squadre ed individuale11:00 TUFFI – Piattaforma 10m sincro – uomini11:00 PUGILATO60kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale63,5 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale92 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale11:00 VELAWindsurf maschile – Serie di aperturaWindsurf femminile – Serie di aperturaSkiff maschile – Serie di aperturaSkiff femminile – Serie di apertura

11:00 NUOTO400 m misti individuali – donne, batterie100 dorso donne, batterie800m stile libero – uomini, batterie12:00 TENNIS – 2° turno Singolare maschile, Singolare femminile, Doppio maschile, Doppio femminile, 1° turno Doppio misto14:00 PALLANUOTO – Donne, fase a gironi (4 partite)14:00 BADMINTONDoppio misto, gironi preliminariDoppio femminile, gironi preliminariSingolare femminile, gironi preliminariSingolare maschile, gironi preliminariDoppio maschile, gironi preliminari14:00 MOUNTAIN BIKE – Cross country – uomini14:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)

14:00 RUGBY A 7 – Donne, fase a gironi (6 partite)14:15 TIRO CON L’ARCO – Evento a squadre – uomini, quarti di finale, semifinali, finale per il bronzo, finale per l’oro15:30 CANOA SLALOMCanadese – semifinale maschileCanadese – finale maschile15:30 PUGILATO60kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale63,5 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale92 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale16:00 JUDO-57 kg – donne, final block-73 kg – uomini, final block17:00 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)17:30 HOCKEY SU PRATO – Donne, fase a gironi (2 partite)

17:30 GINNASTICA ARTISTICA – Competizione a squadre – uomini, finale19:00 SURFUomini, 3° turno (8 serie)Donne, 3° turno (8 serie)19:00 SCHERMASciabola individuale – donne, semifinaliFioretto individuale – uomini, semifinaliSciabola individuale – donne, finale per il bronzoFioretto individuale – uomini, finale per il bronzoSciabola individuale – donne, finale per l’oroFioretto individuale – uomini, finale per l’oro19:00 PALLAMANO – Uomini, fase a gironi (2 partite)19:30 BADMINTONDoppio misto, gironi preliminariDoppio femminile, gironi preliminari

Singolare femminile, gironi preliminariSingolare maschile, gironi preliminariDoppio maschile, gironi preliminari20:00 PUGILATO60kg – donne, 1/16 di finale o 1/8 di finale63,5 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale92 kg – uomini, 1/16 di finale o 1/8 di finale20:00 RUGBY A 7 – Donne, quarti di finale (4 partite)20:30 NUOTO400m misti individuali – donne, finale200m stile libero – finale maschile100 dorso – donne, semifinali100 dorso – finale maschile100 rana – donne, finale200m stile libero – donne, finale.