Dopo l’oro di Paolini ed Errani nel doppio femminile di tennis e gli argenti brillanti di Paltrinieri e della squadra di fioretto maschile, gli Azzurri cercano altre imprese in questo lunedì 5 agosto ai Giochi Olimpici 2024, giorno in cui continua anche il programma di atletica (sia la mattina, che la sera). Qui un recap odierno con tutte le gare, gli orari, le finali e le sfide più importanti della Nazionale italiana. Scopriamo insieme chi può conquistare una medaglia. E in più ecco anche eventuali partite degli sport di squadra.08:00 Triathlon: Staffetta mista (

09:30 Tiro sportivo: Pistola automatica 25m uomini, finale (12:38 Ginnastica artistica: Trave donne, finale (13:00 Pallavolo: Quarti di finale uomini (14:23 Ginnastica artistica: Corpo libero donne, finale (15:00 Tiro sportivo: Skeet a squadre miste, finale (16:43 Canoa slalom: Kayak cross donne, finale (16:48 Canoa slalom: Kayak cross uomini, finale (17:00 Beach volley: Ottavi di finale uomini (, vs Partain/Benesh)

19:55 Atletica leggera: 200m uomini, turno 1 (20:30 Atletica leggera: Lancio del disco donne, finale (21:15 Atletica leggera: 5000m donne, finale (