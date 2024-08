ANP/AFP via Getty Images

Olimpiadi Parigi 2024, quarti di finale pallavolo femminile: quando e dove vedere Italia-Serbia

Redazione CM

2 ore fa



Già con il pass per i quarti di finale in tasca, l’Italia femminile di pallavolo batte la Turchia e fa 3 su 3 nel girone C delle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Azzurre guidate da Julio Velasco ora affronteranno la Serbia nella prima sfida a eliminazione diretta, con l’obiettivo di portare a casa una medaglia. Un successo con il quale l’Italia blinda il primo posto nel girone ma non chiude in testa anche nella classifica generale, dove è seconda dietro al Brasile.



QUARTI PALLAVOLO ITALIA FEMMINILE, ORARIO E DOVE VEDERLA - L’Italia é seconda nella classifica combinata, dopo il risultato della partita tra Brasile e Polonia. Le azzurre affronteranno ai quarti la forte Serbia di Boskovic. Si giocherà martedì 6 agosto alle 20 e 45.