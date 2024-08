Olimpiadi Parigi 2024: Battocletti fa la storia nei 5000 metri, record italiano e medaglia di bronzo

Redazione Calciomercato

. Dopo il settimo posto alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e il titolo europeo conquistato a Roma quest’anno, sia nei 5000 metri che nei 10000 metri, l’atleta trentina ha conquistatoLa mezzofondista ha fatto segnare il nuovo record italiano di 14:31.64, conquistando il terzo posto dopo la squalifica di Faith Kipyegon, che ha concluso la gara al secondo posto, per un’ostruzione a gara in corso all'etiope Tsegay. Ad aggiudicarsi l’oro è stata la kenyota Chebet davanti alla connazionale Kipyegon - poi squalificata - e all'olandese Hassan.

L’azzurra conduce per i primi 4000 metri con Grovdal, poi i primi allunghi in pista e la sfida tra le atlete keniane ed etiopi, fino all’azione incriminata tra Kipyegon e Tsegay.Nel finale, Battocletti portare a termine la gara con il primato italiano per quanto riguarda il tempo e un quarto posto che ben presto ha un sapore di medaglia di bronzo dopo la squadra della Kipyegon.