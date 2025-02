Juventus, Koopmeiners è il peggior acquisto di sempre nel rapporto fra rendimento e soldi spesi

. A sei mesi esatti, oggi, dall'annuncio ufficiale del suo acquisto, datato 28 agosto 2024, l'olandese non accenna a dare segni di miglioramento nella qualità e nell'efficacia del suo gioco. Anzi, il classe 1998 ex Atalanta, nelle due partite che hannorispettivamente dalla Champions League e della Coppa Italia. Contro i toscani, in particolare,, con l'aggiunta di una auto-pallonata che ha fatto la fortuna dei meme sui social. E chissà chequando ha pronunciato una delle frasi più dure nell'ambito delle sue dichiarazioni post partita: "Non si può pretendere senza dare niente".

, nel caso in cui la Juventus a fine stagione non centrasse l'obiettivo minimo del quarto posto in campionato., che già lo voleva al Napoli e che ha fatto di tutto per portarlo a Torino, arrivando sostanzialmente a(61 milioni bonus compresi i bonus). Arrivato alla Juve dopo l'infortunio che lo aveva costretto a saltare gli Europei, e con la preparazione condizionata dalla lunga ed estenuante trattativa fra bianconeri e nerazzurri, Koopmeiners ha iniziato male la stagione, proseguendo poi sulla stessa falsariga per tutta il periodo che va da settembre ad oggi.per acquistarlo, Koop è stato sempre impiegato da, che magari non sempre ha centrato la sua posizione in campo, ma che. Una fiducia, ad oggi, mal riposta. Sperando, per la Juventus e per i suoi tifosi, che da qui a giugno Koopmeiners torni a essere quel giocatore meraviglioso che abbiamo ammirato con la maglia dell'Atalanta.

. Nella top 10, ci sono sia calciatori che hanno reso giustizia ai soldi spesi per acquistarli (come Ronaldo, Higuain, Buffon, Bremer e Nedved), e altri il cuieffettuato dal club bianconero. Fra questi, ben 3 fanno parte della Juventus attuale:. Per chi scrive, il peggiore in assoluto fra i nomi che vedete elencati qui sotto è, ma c'è da dire che in quel caso gli 80,60 milioni spesi vennero 'salvati' dallo scambio di plusvalenze con il Barcellona, con Miralem Pjanic in blaugrana per 60 milioni più 5 di bonus. Stesso discorso per, arrivato alla Juventus dall'Aston Villa con il contemporaneo trasferimento di Enzo Barrenechea e Samuel Iling JR ai Villans.

(fonte transfermarkt.it).Cristiano Ronaldo: 117 milioniGonzalo Higuain: 90 milioniMatthijs de Ligt: 85,50 milioniDusan Vlahovic: 83,50 milioniArthur Melo: 80,60 milioni: 54,70 milioni (+ 6 di bonus)Gianluigi Buffon: 52,88 milioniDouglas Luiz: 51,50 milioniBremer: 46,90 milioniPavel Nedved: 45 milioni