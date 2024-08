AFP via Getty Images

Olimpiadi Parigi 2024, semifinale pallavolo maschile: data, orario e dove vedere la partita dell'Italia

Redazione CM

un' ora fa



L'Italvolley maschile torna in campo per le semifinali del torneo olimpico di Parigi 2024. Dopo aver battuto 3-2 al tie break il Giappone, la squadra di De Giorgi sfiderà la vincente di Francia-Germania, in campo oggi alle 17. Appuntamento per la semifinale mercoledì 7 agosto o alle 16 o alle 20 (il Cio non ha ancora ufficializzato gli orari).



SEMIFINALE PALLAVOLO OLIMPIADI PARIGI 2024 - La partita potrà essere seguita in diretta TV su Eurosport 9 (canale 257 del bouquet Sky) ma anche in streaming su Discovery+, DAZN e Tim Vision, previo abbonamento. Il match sarà disponibile anche sulla Rai, che trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD.