Redazione Calciomercato

Olimpiadi Parigi 2024: Samele bronzo nella sciabola, è la seconda medaglia azzurra!

34 minuti fa



L'Italia conquista la sua seconda medaglia nella prima giornata di gare a Parigi 2024. Dopo l'argento di Filippo Ganna arrivato nella cronometro (ciclismo su strada), gli azzurri si mettono al collo una nuova medaglia, questa volta nella scherma. Luigi Samele vince il bronzo nella sciabola.



"FINALINA" VINTA - "Gigi" Samele aveva perso la semifinale valida per l'accesso alla finale contro il coreano Sanguk Ho e si era prenotato dunque per la finale 3°/4° posto, valida per la conquista della medaglia di bronzo. L'azzurro ha battuto 15-12 l'egiziano Ziad Elsissy, vincendo così un bellissimo bronzo. Per lui si tratta della seconda medaglia in carriera, dopo l'argento arrivato a Tokyo. L'Italia si riconferma tra le "big" della scherma e aggiunge un secondo metallo al proprio medagliere.