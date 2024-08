Olimpiadi Parigi 2024, Errani e Paolini nella storia: sono in finale, medaglia nel tennis 100 anni dopo

GETTY

Un'altra medaglia assicurata perallee arriverà nel, a 100 anni dall'ultima.Impresa per le azzurre che si sono sbarazzate della coppiaIn finale affronteranno la vincente della sfida traGrande prestazione di Sara Errani che volta pagina dopo la delusione del doppio misto cone conferma per Paolini, quinta nel ranking, uscita a sorpresa in un tabellone femminile singolare che poteva portarla in finale.

Entrate in gara da favorite, le nostre rappresentanti hanno confermato i pronostici e, con un percorso netto, si sono guadagnate l'accesso alla finale: