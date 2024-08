Redazione Calciomercato

Olimpiadi Parigi 2024, altro argento dal canottaggio! Oppo e Soares al fotofinish

Redazione CM

34 minuti fa



Altra medaglia per l'Italia: arriva ancora dal canottaggio ed è ancora un argento. Dopo quello del 4 di coppia, le Olimpiadi di Parigi 2024 regalano un altro secondo posto dal doppio pesi leggeri. Lo centra la coppia Stefano Oppo-Gabriel Soares.



Gli azzurri si piazzano dietro all'Irlanda e davanti alla Grecia, battuta con un colpo di reni al fotofinish. Per Oppo si tratta della seconda medaglia olimpica. Già a Tokyo 2020 aveva vinto il bronzo nello stesso doppio pesi leggeri, in coppia con Pietro Ruta. Si tratta della diciassettesima medaglia di questa edizione dei Giochi.