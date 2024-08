Olimpiadi Parigi 2024, finale Francia-Spagna: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Ultimo atto alle Olimpiadi di Parigi 2024, si conclude il torneo di calcio maschile:si sfidano per la medaglia d'oro.I padroni di casa, guidati da, hanno rimontato l'Egitto in finale grazie a Jean-Philippe Mateta e Michael Olise.La selezione Under 23 delle Furie Rosse, allenata da, invece ha battuto in rimonta il Marocco 2-1 grazie alle reti di Fermin Lopez, che sogna di mettere a segno la doppietta Europeo-Olimpiade in poche settimane insieme ad Alex Baena e Juanlu Sanchez, che all'85' ha definitivamente chiuso i conti.Per la Spagna è la quinta finale ai Giochi Olimpici, il bilancio è di un oro e tre argenti, mentre per la Francia è la terza, con un oro e un argento conquistati finora.

Tutte le informazioni su Francia-Spagna, finale delle Olimpiadi di Parigi 2024: