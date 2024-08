Olimpiadi Parigi 2024, inseguimento a squadre: quando e dove vedere le gare di Ganna e dell quartetto azzurro

Calciomercato/Getty Images

è uno degli alfieri della squadra azzurra allein corso di svolgimento a. Si tratta della sua terza esperienza olimpica dopo Rio de Janeiro 2016 e Tokyo 2020.Dopo l'argento in questa edizione nella prova a cronometro, alle spalle di, Ganna vuole bissare l'oro Olimpico nell'nel ciclismo su pista, ottenuto tre anni fa. Il corridore di Verbania è la stella del quartetto azzurro dell'inseguimento del quale fanno parte ancheDovranno riconfermarsi al Vélodrome National di Saint-Quentin-en-Yvelines dopo l'oro di Tokyo 2020 e il record del mondo.

Saranno impegnati nelle qualificazioni lunedì 5 agosto. Martedì 6 agosto andrà in scena il primo turno mentre le finali per le medaglie sono programmate per mercoledì 7 agosto.Per vedere le gare di Ganna e del quartetto azzurro, basterà collegarsi sui canali Rai e su quelli Eurosport, la piattaforma che dispone di tutti i Giochi Olimpici, minuto per minuto.