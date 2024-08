Olimpiadi Parigi 2024 LIVE: nel ciclismo su pista ci giochiamo l'oro

21 minuti fa



Vanno avanti le Olimpiadi di Parigi 2024, con molti eventi importanti in programma per oggi, sabato 10 agosto.



Dalla semifinale di tuffi mschili in cui possiamo andare a medaglia, fino alla finale di ciclismo su pista nella quale .Simone Consonni, Elia Viviani si giocano l'oro. Chiuderà la giornata un'altra finale che vede protagonisti gli italiani: staffetta 4x400m uomini di atletica leggera.



Segui il live con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sugli atleti azzurri.