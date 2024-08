Olimpiadi sabato 10 agosto: gli italiani da medaglia, gare e orari

Dopo lle sei medaglie conquistate venerdì (un oro, un argento e quattro bronzi), gli Azzurri cercano gloria anche in questo, giorno in cui continua anche il programma di atletica (sia la mattina, che la sera). Qui un recap odierno con tutte le gare, gli orari, le finali e le sfide più importanti della Nazionale italiana. Scopriamo insieme chi può conquistare una medaglia. E in più ecco anche eventuali partite degli sport di squadra.08:00 Atletica leggera: Maratona uomini (

09:30 Pentathlon moderno: Individuale donne, semifinali (10:00 Tuffi: Piattaforma 10m uomini, semifinale (14:00 Ginnastica ritmica: Finale all around a squadre (14:00 Pallanuoto: Piazzamento 5-6° posto donne (- Ungheria)15:00 Tuffi: Piattaforma 10m uomini, finale (17:30 Pentathlon moderno: Individuale uomini, finale (17:59 Ciclismo su pista: Madison uomini, finale (

19:00 Atletica leggera: Salto in alto uomini, finale (19:35 Pallanuoto: Piazzamento 7-8° posto uomini (- Australia)21:00 Atletica leggera: Staffetta 4x400m uomini, finale (