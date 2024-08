Olimpiadi Parigi 2024 LIVE: possibile oro nel volley femminile, la coppia Micheli-Sotero in finale nel Pentathlon

51 minuti fa



Ultimo giorno di Olimpiadi di Parigi 2024, con molti eventi importanti in programma per oggi, domenica 11 agosto.



Nella pallavolo donne ci giochiamo un'altra medaglia d'oro nella finale contro gli Stati Uniti, Elena Micheli, Alice Sotero sono in finale individuale femminile del Pentathlon moderno e nel ciclismo su pista siamo in corsa sia nella gara a tempo che in quella a eliminazione.



Segui il live con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sugli atleti azzurri.