AFP via Getty Images

Olimpiadi Parigi 2024, Khelif deposita una denuncia per cyberbullismo in Procura a Parigi

44 minuti fa



Non si placano le polemiche e le controversie intorno al caso di Imane Khelif, pugile algerina molto chiacchierata durante le Olimpiadi di Parigi 2024. La fresca campionessa olimpica nella categoria 66 kg del pugilato, chiusa la pratica per la conquista della medaglia d'oro in finale contro la cinese Liu Yang, ha voluto fare sentire la sua voce. Lo ha fatto depositando una denuncia presso la Procura di Parigi.



DENUNCIA DEPOSITATA - L'algerina ha infatti presentato una denuncia per cyberbullismo aggravato, in relazione alle polemiche e l'accanimento subito dopo il ritiro dell'azzurra Angela Carini nel primo incontro a Parigi. A comunicarlo è il suo avvocato Nabil Boudi. "Appena premiata con la medaglia d'oro, ha deciso di avviare una nuova battaglia - scrive il legale in un comunicato - quella della giustizia, della dignità e dell'onore".