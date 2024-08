Olimpiadi Parigi 2024, tutte le gare di oggi e gli orari: l’Italvolley si gioca l’oro, in serata la cerimonia di chiusura

Proseguono le Olimpiadi di Parigi 2024, che oggi vanno in scena von l’ultima giornata di gare. Sono ancora diverse le speranze di medaglia della delegazione italiana, nel giorno in cui sono in programma, tra le altre cose, l’Omnium femminile e la finale della pallavolo femminile. Alle 21 poi, spazio alla cerimonia di chiusura. Questo tutto il programma delle gare di oggi, domenica 11 agosto:

Ore 08:00 – ATLETICA LEGGERA maratona Donne - EPIS, YAREMCHUK

Ore 09:00 – PALLAMANO gara per il bronzo Uomini

Ore 09:00 – PALLANUOTO piazzamento Uomini 5°- 6°

Ore 10:35 – PALLANUOTO gara per il bronzo Uomini

Ore 11:00 – CICLISMO SU PISTA omnium Donne - Gara Scratch 1/4 - BALSAMO, PATERNOSTEROre 11:00 – LOTTA ripescaggio Uomini LI 65kgOre 11:00 – LOTTA ripescaggio Donne LI 76kgOre 11:00 – LOTTA ripescaggio Uomini LI 97kgOre 11:00 – PENTATHLON MODERNO finale Donne Equitazione Salto Ostacoli - SOTEROOre 11:22 – CICLISMO SU PISTA semifinali Sprint Donne - Gara 1Ore 11:29 – CICLISMO SU PISTA quarti di finale Keirin UominiOre 11:30 – BASKET gara per il bronzo DonneOre 11:30 – SOLLEVAMENTO PESI +81kg DonneOre 11:40 – PENTATHLON MODERNO finale Donne Scherma Bonus Round - SOTERO

Ore 11:50 – CICLISMO SU PISTA semifinali Sprint Donne - Gara 2Ore 11:57 – CICLISMO SU PISTA omnium Donne - Gara Tempo 2/4 - BALSAMO, PATERNOSTEROre 12:00 – LOTTA gara per il bronzo Uomini LI 65kgOre 12:10 – PENTATHLON MODERNO finale Donne Nuoto 200m Stile Libero - SOTEROOre 12:18 – CICLISMO SU PISTA semifinali Sprint Donne – FinaleOre 12:25 – CICLISMO SU PISTA finali Sprint Donne - Posti 5-8Ore 12:25 – LOTTA finale Uomini LI 65kgOre 12:29 – CICLISMO SU PISTA semifinali Keirin UominiOre 12:35 – LOTTA gara per il bronzo Uomini LI 97kg

Ore 12:40 – PENTATHLON MODERNO finale Donne Laser Run - SOTEROOre 12:45 – CICLISMO SU PISTA finali Sprint Donne - Gara 1Ore 12:53 – CICLISMO SU PISTA omnium Donne - Gara a eliminazione 3/4 - BALSAMO, PATERNOSTEROre 13:00 – LOTTA finale Uomini LI 97kgOre 13:00 – PALLAVOLO gara per l’oro DonneOre 13:15 – CICLISMO SU PISTA finali Sprint Donne - Gara 2Ore 13:20 – LOTTA gara per il bronzo Donne LI 76kgOre 13:23 – CICLISMO SU PISTA finale per piazzamento 7-12 Keirin UOre 13:30 – PALLAMANO gara per l’oro UominiOre 13:32 – CICLISMO SU PISTA finale per l'oro Keirin Uomini

Ore 13:44 – CICLISMO SU PISTA finali Sprint Donne – FinaleOre 13:45 – LOTTA finale Donne LI 76kgOre 13:56 – CICLISMO SU PISTA omnium Donne - Gara a punti 4/4 - BALSAMO, PATERNOSTEROre 14:00 – PALLANUOTO gara per l’oro UominiOre 15:30 – BASKET gara per l’oro DonneOre 21:00 - CERIMONIA DI CHIUSURA