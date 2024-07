Chi è Filippo Ganna, il fenomeno del ciclismo italiano

AFP via Getty Images

Pippo Ganna o ancora meglio “Top Ganna”, soprannome ormai in voga anche a livello internazionale. Un ciclista formidabile, uno dei migliori interpreti delle crono che il pianeta (e non solo l’Italia) abbia mai avuto. Filippo Ganna ha scelto Macugnaga per preparare le Olimpiadi di Parigi: una settimana in altura sul Monte Moro per il fenomeno azzurro, a 2800 metri di altezza. Per allenare mente e corpo in attesa dell’evento clou del suo 2024.Top Ganna è un passista specializzato nelle prove a cronometro. In questa specialità è stato campione del mondo nel 2020 e nel 2021 e campione nazionale nel 2019, nel 2020, nel 2022, nel 2023 e nel 2024. Su pista ha vinto la medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020, occasione nella quale ha contribuito a fissare il nuovo record del mondo a 3'42"032. Dall'8 ottobre 2022 detiene il record dell'ora (record che ha unificato alla "miglior prestazione umana sull'ora") grazie ad una distanza di 56,792 km percorsi nel Velodrome Suisse di Grenchen.È l'unico atleta della storia capace di laurearsi campione del mondo di inseguimento individuale per sei volte (nel 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 e nel 2023), specialità nella quale detiene anche il record del mondo con 3'59"636.A Parigi vivrà la terza esperienza olimpica con un obiettivo ambizioso: salire sul podio sia su strada (a cronometro) che in pista. Il 27 luglio Ganna sarà in gara subito nella cronometro individuale, mentre il 5 agosto inizierà le qualificazioni dell’inseguimento a squadre su pista.