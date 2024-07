Il nuovo ruolo di Baldanzi nella Roma

Getty Images

Con l'arrivo di Matias Soulé alla Roma erano in molti a ipotizzare una possibile cessione di, i due giocatori condividono - più o meno - lo stesso ruolo e per qualcuno hanno caratteristiche simili. Ma l'acquisto dell'argentino non è legato a una possibile cessione dell'ex Empoli, che ha un ruolo centrale nella Roma del futuro e per il quale i giallorossi hanno fatto un investimento importante nel mercato invernale 2024 pagandolo 15 milioni tra parte fissa e bonus più il 20% sulla futura rivendita.- L'idea di De Rossi per la nuova Roma è quella di partire da un 4-3-2-1 con Soulé e Dybala dietro a un'unica punta. E Baldani? Sarà sicuramente un'alternativa sulla trequarti, ma durante le amichevoli estive. Giocando un po' più lontano dalla porta il classe 2003 potrebbe avere più spazio per inserirsi ed entrare in area di rigore, cercando la porta o il passaggio filtrante per i compagni.

- Arrivato a metà della scorsa stagione,: uno per la vittoria contro la Salernitana, l'altro per il pareggio con la Juventus all'Allianz Stadium. De Rossi l'ha schierato sia trequartista che largo a destra nel tridente, ha fatto qualche partita da sottopunta e contro il Monza ha giocato anche un quarto d'ora da attaccante puro vicino a Lukaku entrando al posto di Dybala.