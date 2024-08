Omorodion lascia l’Atletico Madrid e firma con il Porto: dalla trattativa saltata con il Chelsea all’idea Juve

Getty Images

. Dopo un’estate davvero pazza, il giovane attaccante spagnolo ha trovato una nuova sistemazione negli ultimi giorni di questa sessione di calciomercato, dopo esser stato davvero ad un passo dal trasferimento al. Non solo i Blues, però, anche laaveva mostrato grande interesse per il centravanti classe 2004. Tra i top club d’Europa, però, alla fine l’ha spuntata il Porto, grazie al grande lavoro del presidente Villas-Boas.– Pazza: è questa la parola che descrive perfettamente l’estate vissuta dal giovane attaccante spagnolo. Omorodion ha disputato l’ultima stagione in prestito al, dove ha giocato 35 partite e segnato otto gol. Una volta scaduto l’accordo, il classe 2004 è tornato all’Atletico Madrid che ha, però, deciso di trovare una nuova sistemazione per il giocatore visto l’acquisto di Julián Alvarez. Il Chelsea aveva ormai trovato l’accordo con i Colchoneros per lo scambio Omorodion-Gallagher. Tutto, però, saltò a causa del club inglese che decise di cambiare le condizioni dell’affare per l’esito non pienamente soddisfacente delle visite mediche sostenute dall’attaccante spagnolo. Su Omorodion c’era stato anche un tentativo avanzato da parte della, ancora in cerca del vice-Vlahovic. Adesso il gigante spagnolo ha finalmente trovato una sistemazione e sarà lui il nuovo punto di riferimento dell’attacco del Porto. In mezzo a tutte queste trattative di mercato, l’attaccante classe 2004 ha anche preso parte alla spedizione olimpica con la sua Spagna, vincendo la medaglia d’oro.

- Omorodion arriva al Porto per 15 milioni di euro per il 50% dei diritti del calciatore. Con il passare delle stagioni, poi, il club portoghese avrà il diritto di continuare ad acquistare parte dei diritti del giocatore fino all’80% per un valore totale di 30 milioni di euro in più. Secondo quanto indicato dall’Atletico Madrid, il Porto avrà anche a disposizione due opzioni d’acquisto che consentiranno di guadagnare ulteriori diritti economici del 15%, per un totale di 5 milioni di euro ciascuno. Questo sarà valido fino a luglio 2025. Il contratto, invece, durerà fino al 2029 e al suo interno è presente una