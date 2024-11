Getty Images

Il componente della CAN, Elenito Di Liberatore è stato ospite della puntata di "Open VAR" in onda domenica sera su Dazn. L'attenzione era rivolta alla partita vinta 1-0 dalsabato sera, in particolare all'episodio delnel primo tempo sullo 0-0.- Nella sala Var di Lissone c'erano Serra e Maresca: "Mi fai vedere se c'è una manata, qualcosa? Dammene una più larga. Ok gli tira la maglia, guarda la maglia di Theo, la maglia di Theo. Non si vede il numero perché Bondo gli tira la maglia".

- Di Liberatore ammette a Dazn: "Qui ci sono due errori. Il primo è perché si tratta di un contatto leggero, non è da sanzionare in campo. Il secondo errore è il timing, sarebbe stato opportuno sanzionare il fallo all'inizio dell'azione".