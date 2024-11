MONZA-MILAN, PERCHE' E' STATA ANNULLATA LA RETE A DANY MOTA

, che aveva segnato dopo una sponda di testa di Djuric. Tutttavia, l'arbitro Feliciani ha cancellato tutto per un precedente fallo di Bondo, colpevole di un intervento falloso ai danni di Theo Hernandez a palla lontana.Una decisione fortemente contestata dai giocatori biancorossi e in cui il VAR non è intervenuto. Un fatto che ha suscitato la perplessità e la rabbia di, tecnico del Monza, che a Sky Sport ha commentato così la situazione: “Con rabbia sicuramente, ma orgoglioso dei miei ragazzi. Abbiamo fatto grandi partite contro Milan ed Atalanta, potevamo fare quattro gol.“C’è il VAR, puoi andarlo a rivedere e poi dire se è fallo o no. Il calcio una volta era più semplice, anche per i contatti. I primi dieci minuti capivi il metro di giudizio, poi ti adeguavi. Ho troppo da fare per stare appresso a tutte queste cose. Il regolamento si deve adeguare al calcio, non viceversa. Oggi sembra che ci sia un regolamento a cui adeguarsi. Il regolamento deve adeguarsi al calcio, non il contrario”.“Abbiamo accompagnato con troppi giocatori, siamo andati col braccetto di sinistra, i quinti ed il mediano. Poi ci sono ripartiti forte. Hanno abilità su questi spazi, hanno avuto anche fortuna, gli va sulla testa preciso. Un peccato”.“Io credo che per il percorso del Monza dobbiamo vincere contro le squadre alla nostra portata. Poi quando ti scontri con queste armate possono anche rischiare di perdere quando vengono qui. Ma dobbiamo fare punti con le piccole”.“Daniel è un giocatore fortissimo, deve trovare un equilibrio mentale. Deve capire quanto è forte, deve andare a capire che può fare una carriera importante. Dio gli ha dato delle qualità, è una responsabilità. Deve cercare un livello alto, è andato in nazionale e deve rimanerci”.“Billy mi tirava le orecchie quando arrivavo tardi o lasciavo sporco il lavandino, era un sergente di ferro”.- Nel suo intervento a DAZN, Alessandro Nesta è andato ancora più diretto nell'analisi dell'episodio che ha impedito al suo Monza di portarsi in vantaggio sul Milan ad inizio partita: “Il regolamento oggi è folle! Leviamo il Var e torniamo al calcio di una volta, dove ogni tanto ci si legnava un po’.In Inghilterra il calcio è bello; perché è anche duello fisico…”.