Getty Images

Monza, Galliani: "Se avessero annullato due reti a un grande club..."

41 minuti fa



Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, parla dopo il match perso sabato sera con il Milan e dopo le polemiche per l'episodio legato al goal annullato a Dany Mota: "È il secondo gol regolare che ci viene annullato in pochi giorni - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Se avessero annullato due reti a un grande club chissà cosa sarebbe successo, se ne sarebbe parlato per giorni. Invece è capitato al Monza e se ne dimenticano tutti".



Galliani prosegue: "Sono orgoglioso del gioco del Monza, che tra Atalanta e Milan ha disputato due partite sullo stesso livello degli avversari. Peccato che ci siano stati due errori arbitrali". Il riferimento alla rete annullata contro l'Atalanta, riguarda la rete di Vignato, annullata per una spinta precedente di D'Ambrosio su Ederson.