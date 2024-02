Open Var - Inter-Roma: 'Thuram non influisce'. Rocchi risponde alla Lazio: 'Senza var quante partite avremmo 'falsato'...'.

Per la prima volta live a fine giornata il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, commenterà con Open Var su Dazn gli episodi più discussi e contestati dell'intera giornata, la numero 25 di questa Serie A 2023/24. La trasmissione che fino all'ultima puntata analizzava gli episodi a 7 giorni di distanza, cambia registro e farà ascoltare gli audio e i dialoghi fra arbitri e var al termine della stessa giornata.



EPISODI PIU' CRITICATI - Gli episodi più discussi e le proteste arbitrali più feroci sono legati sia alla scorsa giornata, non ancora commentata e al gol di Acerbi in Roma-Inter con la posizione di fuorigioco di Thuram. Poi a Lazio-Bologna di questa giornata, con i biancocelesti in silenzio stampa per la direzione di Maresca. Quindi gli episodi sui tocchi di mano in Frosinone-Roma, Atalanta-Sassuolo e Napoli-Genoa. Infine occhi puntati anche sul rosso a Jovic in Monza-Milan che però non è stato preso in considerazione e sarà commentato nella prossima giornata.



Ecco il commento e i dialoghi analizzati.