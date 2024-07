Operazione Nostalgia a Novara: Roberto Baggio ci sarà, la conferma ufficiale

Una grande notizia per tutti gli appassionati del pallone:Il Divin Codino parteciperà così a entrambe le edizioni di quest'anno, dopo aver preso parte anche a quella di Salerno dello scorso 8 giugno.Inizialmente, era stata annunciata l'assenza di Baggio in seguito alla rapina con aggressione nella sua casa di Altavilla Vicentina durante Italia-Spagna di Euro 2024, lo scorso 20 giugno.Nonostante le recenti dolori vicissitudini, tuttavia, l'ex campione ha deciso di andare oltre e partecipare ugualmente al raduno, come confermato ufficialmente dal suo manager

- "Cari amici di Operazione Nostalgia, ho desiderato come tutti voi che Roberto Baggio potesse unirsi a tutti i grandi campioni che domenica 7 luglio saranno a Novara al raduno di Operazione Nostalgia.Oggi, siamo sinceramente felici nel poter confermare che Roberto sarà dei nostri al raduno di Operazione Nostalhia di Novara!Sarà il vostro calore, il vostro affetto, la vostra inguaribile "Nostalgia" a rendere ancora più bello il prossimo incontro.Ringraziamo tutti il suo coraggio e il suo desiderio di esserci nonostante le recenti dolorose vicissitudini che hanno colpito lui e la sua famiglia.

Roby aveva fatto una promessa a tutti voi e desidera mantenerla.Questo è il Roby Baggio che tutti amiamo ed ammiriamo: saper andare oltre il dolore e le difficoltà guardando sempre al futuro.Grazie Roberto!Ci vediamo tutti domenica a Novara!Vittorio Petrone".