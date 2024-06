Dopo il grande successo dell’edizione all’Arechi di Salerno di sabato 8 giugno, il raduno diè pronto a vivere il secondo atto.Il 7 luglio va in scena allo stadioil secondo raduno del 2024. Gli organizzatori hanno già svelato i calciatori che parteciperanno all’evento e le formazioni che scenderanno in campo.Grandi campioni e fuoriclasse degli anni '90 scenderanno in campo in un clima di festa, tra tifosi in arrivo da tutta Italia per rivedere sul terreno di gioco i big del passato.LE FORMAZIONINelson Dida

Marco AmeliaCristian PanucciLuca AntoniniStefano EranioAndriy ShevchenkoNicola AmorosoAntonio Di NataleDiego FuserMichele PadovanoDamiano TommasiPierluigi OrlandiniFilippo ManieroFederico GiuntiCristian ZenoniDiego HubnerAndrea CaraccioloNicola LegrottaglieCristian ZaccardoSebastian FreyZe MariaEnrico AnnoniJavier ZanettiLuigi ApolloniAldairMauro BressanSergio VolpiPasquale LuisoGeorgios KaragounisMassimo MarazzinaRoberto CraveroAmedeo CarboneRaffaele RubinoGerman DenisFabio RossittoDiego MilitoPaolo De CeglieSergio Pellissier