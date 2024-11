Opta - La classifica delle migliori squadre al mondo: Inter prima, Atalanta in top 10, la Lazio meglio del Milan

Getty Images

La domanda è di quelle da mille e una risposta ma c'è chi, nel mondo del pallone, sta provando a dare una risposta partendo dai dati e della statistiche in modo da rendere oggettivo qualcosa che da sempre è soggettivo. Si tratta di- società che si occupa di elaborazione dei dati sportivi – che con il suo sistema di Power Rankings stila una classifica che viene aggiornata settimanalmente. E l'ultimo update, datato 25 novembre, è da incorniciare per il calcio italiano perché i

Come viene stilata la classifica?a oltre 13.000 squadre di calcio maschili e più di 2.000 squadre di calcio femminili, utilizzando una scala, dove zero rappresenta la squadra peggiore al mondo e 100 la migliore. Per farlo viene usato unper assegnare una valutazione a ogni squadra che sia comparabile tra leghe, Paesi e continenti. A quel punto le classifiche ELO sono convertite in Power Rankings. Tutto ciò che un club “A” guadagna in ELO, verrà perso dal club “B”. La valutazione ELO di ogni squadra verrà aggiornata partita per partita in base alla probabilità di vittoria e all’esito effettivo.

La sorpresa è arrivata per l'Italia dopo l’ultimo aggiornamento del 25 novembre con l’Inter che a quota 100 punti è balzata in testa alla classifica insieme al Liverpool. In calo il Manchester City che rimane al terzo posto dopo l'ennesima sconfitta consecutiva in Premier League.