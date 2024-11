De Laurentiis: "Da Marotta parole fuori luogo, frasi sacrosante di Conte sul Var. Rocchi, serve un nuovo regolamento"

Al termine della sfida di San Siro di domenica scorsa, con le polemiche legate al calcio di rigore accordato ai nerazzurri per il fallo su Dumfries,aveva alzato il livello dello scontro sottolineando le proprie perplessità circa l'utilizzo del VAR. Nella giornata di ieri era arrivata la piccata replica del presidente nerazzurroe ora è il turno del numero uno azzurroChe da Los Angeles ha affidato il proprio pensiero al sito ufficiale del suo club. "Ma soprattutto, le parole di Conte sono state chiare e sono esattamente quello che io penso e che ho sempre detto:Se c’è un errore arbitrale gli addetti al Var devono chiamare il direttore di gara. Altrimenti, si blocca la crescita del calcio e si alimenteranno sospetti. Inoltre, gli arbitri sono già in contatto diretto con il Var. Per quale motivo non dovrebbero ricevere indicazioni da chi può vedere cosa succede in campo con l’ausilio della tecnologia?E’ necessario fare in modo che non si alimentino sospetti e dubbi, eper evitare decisioni disomogenee, che ripeto, non farebbero altro che alimentare la teoria del dubbio.Tuttavia, di fronte a episodi eclatanti e a errori palesi, il Var deve intervenire, almeno richiamando l’arbitro alla visione di quanto è accaduto al monitor. Questo per il bene del calcio.Aurelio De Laurentiis"ai microfoni di Dazn dopo l'1-1 con l'Inter nell'ultimo turno di campionato: "O c'è o non c'è per correggere gli errori, se c'è un errore deve intervenire, punto e basta. Ma che significa?Il signor Marelli può dire ciò che vuole, ma cosa significa che l'arbitro Mariani deve decidere lui sulla situazione?Se c'è un errore il Var deve chiamare l'arbitro, non devo essere io a farlo, non serve il Var a chiamata".- Parole a fronte delle quali l'Inter e la sua massima carica dirigenziale,, hanno deciso di prendere posizione. In occasione del Premio Liedholm ricevuto a Casale Monferrato, il numero uno nerazzurro ha replicato in questi termini ad Antonio Conte: “L'arbitro era ben vicino all'azione e sicuramente il contatto c'è stato e il piede è stato spostato: per me era rigore. Se poi si debba dibattere sull'utilizzo migliore del VAR, fa parte di un dibattito costruttivo che va fatto all'interno del sistema calcistico. Se Conte ha voluto spostare il focus? Non lo so, sfortunatamente è stato un episodio neanche rilevante".