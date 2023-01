è il grande protagonista della prima parte di stagione del Napoli. Il centravanti nigeriano oggi ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:- "Vogliamo raggiungere obiettivi importanti e per questo abbiamo bisogno del sostegno dei nostri tifosi perchè il loro affetto è straordinario".- "Ci dispiace per l'eliminazione dalla Coppa Italia, ma nel calcio possono capitare serate meno positive. Bisogna guardare avanti e tornare a esprimerci al massimo in campionato"- "È stata una notte meravigliosa con una atmosfera fantastica che va messa in cornice. Abbiamo disputato una grande partita e siamo felici soprattutto per i tifosi che hanno riempito lo stadio e ci hanno spinto per tutta la gara. La mia felicità è vedere la gioia dei napoletani".- "Sarà un'altra partita molto impegnativa, ma noi vogliamo vincere per proseguire la corsa verso la testa del campionato"- "Essere uno dei leader del Napoli ed aver scalato posizioni nelle gerarchie del mister è qualcosa di molto importante per me, per questo voglio continuare così per ripagare chi ha creduto in me. So che è importante stare vicino ai compagni sia quando le cose vanno male che quando vanno bene. Non sono io l’unico leader naturalmente, ci sono anche Di Lorenzo, Mario Rui e Meret. Dobbiamo soltanto remare nella stessa direzione perché sono convinto che possiamo arrivare molto lontano”- "Spalletti è una grande fonte di ispirazione per me, mi segue quotidianamente e io seguo i suoi consigli. È un tecnico che mi sta facendo crescere molto sotto ogni aspetto. Abbiamo un rapporto bellissimo".- "Lo scudetto è il nostro obiettivo da quando è iniziata la stagione, però la nostra concentrazione è sulla singola partita che dobbiamo giocare di volta in volta. Adesso pensiamo alla Salernitana e poi guarderemo ai prossimi impegni".- "Kvara è incredibile, uno dei giocatori con più talento. Una tecnica unica, ma non dimentico gli altri giocatori forti tecnicamente con cui ho giocato, come Insigne e Mertens. Anche loro erano molto forti, Kvara è ancora giovane e sta dimostrando di essere fondamentale. Merita tutti i riconoscimenti e gli auguro che sia solo l'inizio. In campo ci aiutiamo, mi fa tanti assist e insieme giochiamo bene"- "La Champions è una competizione molto prestigiosa, vogliamo proseguire la nostra strada anche se dovremo affrontare i più grandi Club europei. Però ci sentiamo pronti a ogni sfida, sappiamo di poter essere all'altezza".- "Aiutateci a centrare i nostri obiettivi, noi vogliamo la vostra felicità per poter festeggiare a fine stagione insieme qualcosa di importante"