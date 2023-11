Gli sono bastati 26 minuti in campo - dopo oltre un mese di assenza per infortunio - per risultare decisivo con l’assist per Elmas per il 2-1 sul campo dell’Atalanta, ma peril bello deve ancora arrivare.con la maglia del(anche sui social a seguito di diversi mesi di silenzio) dopo il problema muscolare accusato nella sosta per le nazionali di ottobre e la permanenza in Nigeria delle scorse settimane, l’attaccante azzurro è pronto a riprendersi la scena sia in ambito internazionale, dove lo attende la suggestiva e decisiva sfida di Champions League contro il, e il successivo scontro diretto di campionato contro l’. Due appuntamenti nei quali il capocannoniere dello scorso campionato reclama il suo spazio(il gol in Serie A manca dallo scorso 8 ottobre, in coppa addirittura dal quarto di finale di ritorno contro il Milan dello scorso aprile) sotto la nuova gestione di Walter Mazzarri e dimenticare il breve e tormentato interregno di Rudi Garcia. E se il campo reclama la sua importanza,e con sé si fa portatore delle prime concrete indiscrezioni in vista della riapertura delle trattative.e che rimanga pure un obiettivo sensibile per i ricchissimi club dell’Arabia Saudita, intenzionati a tornare alla carica dopo l’assalto a vuoto della passata estate.del centravanti nigeriana,per provare a raggiungere un’intesa sul prolungamento dell’accordo in scadenza nell’estate 2025, con relativo adeguamento dell’ingaggio da circa 5 milioni di euro netti. Uno stallo che le tensioni della primissima parte di stagione e gli strascichi dell’incidente social dello scorso settembre non hanno contribuito a superare e che aprono la strada a possibili inserimenti nell’affaire da parte di società alla ricerca di un rinforzo di spessore per l’attacco. Tra questi figura certamente il, rispedito sulla terra dalla pesantissima sconfitta sul campo del Newcastle nell’ultimo turno di Premier League e che, al netto delle 11 reti realizzate dalla coppia Jackson-Sterling,- Secondo quanto raccolto dal Daily Telegraph, il tecnico dei Bluese, a dispetto della sua probabilissima partecipazione alla Coppa d’Africa che prende il via sabato 13 gennaio, si tratta proprio diIn una recente intervista,esercita pure nei suoi confronti e un affondo deciso e convinto del Chelsea, affiancato da una proposta nell’ordine dei 100 milioni di euro potrebbe far assolutamente vacillare De Laurentiis. Che, dopo i ripetuti tentativi andati a vuoto di far sottoscrivere al giocatore una clausola rescissoria non inferiore ai 150 milioni col nuovo eventuale accordo, rischia di trovarsi con un minor potere rispetto ai mesi scorsi in sede di trattativa. La recente esplosione di Raspadori da centravanti di manovra e la presenza in organico di Simeone attutirebbero parzialmente la botta di una perdita molto pesante in termini di competitività, ma che al tempo stesso garantirebbe una significativa plusvalenza per il bilancio del Napoli, chiuso allo scorso 30 giugno con perdite per 52 milioni di euro.