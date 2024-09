Osimhen si sblocca con il Galatasaray: doppietta contro il Kasimpasa, in gol anche Icardi

Primo gol e subito doppietta percon la maglia del. Dopo aver contribuito con ben quattro assist nelle sue prime tre partite, l’attaccante nigeriano ha rotto il ghiaccio segnando due gol in soli 28 minuti contro il Kasimpasa, nella sfida valida per la settima giornata di campionato.Dopo un’estate travagliata, durante la quale si è allenato a parte e non ha partecipato alle amichevoli prima e alle gare ufficiali poi, l'attaccante nigeriano era stato accostato a numerose squadre, prima di approdare al Galatasaray con grandi aspettative. Nonostante l’incertezza iniziale e il periodo di ambientamento in una nuova realtà calcistica, Osimhen ha già mostrato il suo valore, mettendo a refertocon i turchi.Le sue reti contro il Kasımpasa sono arrivate in rapida successione, al 20' e al 28' minuto. In particolare, il secondo gol ha esaltato il pubblico presente allo stadio:ha ricevuto la sfera, ha controllato e con il sinistro ha fulminato l'estremo difensore avversario con un sinistro che ha 'baciato' la parte interna della traversa ed è terminato in rete.Non solo Osimhen. Nella notte di Istanbul, anche Mauro Icardi - reduce dal gol in Europa League contro il PAOK - è riuscito a trovare il gol, segnando la terza rete per il Galatasaray. L'argentino, ex Inter, ha ricevuto all'interno dell'area di rigore, si è girato e ha battuto il portiere per il momentaneo 3-0 dopo poco più di mezz'ora, siglando la prima rete in campionato della stagione.