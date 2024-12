Palermo-Bari: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Palermo - Bari in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Giovedì sera alle ore 18, allo stadio “Barbera”, andrà in scena, una sfida cruciale per entrambe le squadre: il Bari, reduce da due sconfitte di fila dopo una lunga serie positiva, ha l’obiettivo di difendere la zona playoff, mentre il Palermo cerca riscatto dopo un periodo difficile caratterizzato da tre sconfitte consecutive.Tutte le informazioni su Palermo-Bari:

Partita : Palermo-Bari

: Palermo-Bari Data : giovedì 26 dicembre 2024

: giovedì 26 dicembre 2024 Orario : 18.00

: 18.00 Canale tv : DAZN

: DAZN Streaming: DAZN

: Desplanches; Diakité, Baniya, Nikolau, Lund; Segre, Ranocchia, Verre; Insigne, Le Douaron, Di Francesco. All. Dionisi: Radunovic; Mantovani, Pucino, Vicari; Oliveri, Maita, Benali, Dorval; Falletti; Lasagna, Novakovich. All. Longo.- La sfida tra Palermo e Bari sarà trasmessa in diretta televisiva da DAZN tramite l'app su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

- Palermo-Bari sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN: l'app è scaricabile su device portatili come smartphone e tablet, da browser invece basterà collegarsi al sito ufficiali inserendo le proprie credenziali fornite in fase di registrazione dell'account.