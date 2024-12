Getty Images

Palermo, scatta la contestazione: cori e striscioni contro Dionisi e De Sanctis

5 minuti fa



La sfida tra Palermo e Catanzaro, che si sta disputando oggi al Barbera, è iniziata non nel migliore dei modi per la formazione di casa. I tifosi rosanero, in un’atmosfera densa di elettricità, hanno espresso apertamente la loro frustrazione nei confronti della squadra: non appena è cominciata la partita, con i siciliani immediatamente in svantaggio per la rete del Catanzaro con Biasci, sono stati esposti in curva Nord due striscioni che recitano: “Il vostro fallimento non scalfirà il nostro attaccamento” e “Fallimento totale”.



Chiari messaggi che vanno ad intensificare ed esplicare il grande malumore della piazza, viste le ultime preoccupanti prestazioni del Palermo, caratterizzate da risultati altalenanti. Nel corso del primo tempo, inoltre, si sono sollevati cori di protesta nei confronti del direttore sportivo del Palermo, Morgan De Sanctis, e del tecnico Alessio Dionisi. Un clima teso che rende evidente la spaccatura tra le parti, con la tifoseria che chiede immediate risposte sul rettangolo verde di gioco.