Palermo, Corini non verrà cacciato anche se le perderà tutte: la sconfitta di Pisa è pesantissima ma il 'percorso' continua

Cambiano le settimane, non cambiano i risultati., ancora una volta rimontato, ancora una volta con tante reti al passivo, ancora una volta... con tante scelte piuttosto rivedibili, da parte di Corini. Che aveva provato e riprovato in settimana il cambio di modulo, per riproporre poi il solito 4-3-3 che ha rimediato un altro risultato negativo. Il solito, anche questo.Ci troviamo a commentare l'ennesima partita con i rosa avanti di uno o più gol e, puntualmente, rimontati.e, soprattutto,. Avete capito bene:, con quarantacinque reti subite (sedici nelle ultime sei) e una crisi di rendimento che non si placa. Altro che Serie A: la proiezione, con questo cammino, porta la squadra di Viale del Fante fuori dalla zona spareggi.

. Nella parte sinistra della classifica solo Sampdoria e Pisa hanno fatto peggio... ma c'è ancora tempo per aggiornare anche questo score. Il campionato dimostra che si può perdere: lo ha fatto il Parma, capolista, lo ha fatto anche il Venezia, vice (ora non più, grazie al Como). Ma non è questo il punto: "Bisogna saper perdere" diceva una vecchia canzone, i rosanero hanno imparato benissimo a farlo. Ma. I crediti stanno finendo, le inseguitrici continuano a guadagnare terreno e ridurre le distanze. Ma. Vedremo.