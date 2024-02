Palermo: così non va, altro che Serie A! Con la Ternana tre passi indietro (e anche di più)

Alberto Giambruno

Il passo del gambero. Sapete come fa? Uno avanti, magari anche due. Poi indietro, inesorabilmente. Potremmo sintetizzare così il cammino del Palermo in campionato, con più note negative che convincenti soluzioni di continuità. Sia chiaro, la classifica è ancora dalla parte di Corini, ma ci sono dei segnali tutt'altro che incoraggianti. Contro la Ternana, probabilmente, la compagine siciliana ha disputato il peggior secondo tempo da tanti mesi a questa parte. Una squadra a tratti confusa, distratta, imprecisa, inconcludente. Che per una volta non ha potuto adagiarsi sulle meraviglie balistiche di alcuni singoli. Che ha preso tre schiaffi. Che ha perso i tre punti.



Vuoi per un Ceccaroni per una sera più che spaesato, vuoi un ex Luperini con il dente avvelenatissimo e in serata di grazia... ecco servito il piatto freddo del martedì. La sensazione è che la testa sia rimasta a quel lungo minuto di Cremona in cui Pigliacelli ha raccolto per due volte il pallone in fondo al sacco (ieri tre, eh). Qual è il reale problema di questa squadra? Non si riesce a compiere il definitivo salto di qualità, mentre le altre squadre in lotta per i piani alti hanno ripreso a volare. E ciò, se verrà confermato anche nella delicata trasferta di Brescia, non potrà che smorzare l'entusiasmo di un ritrovato pubblico, che anche nell'infrasettimanale aveva garantito più di ventisettemila seggiole occupate al Barbera. Non pochi.



Ah, sapete di che colore è il gambero? Ecco, appunto...