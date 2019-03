Rino Foschi, presidente del Palermo, ha fatto il punto sulla situazione societaria dei rosanero a Trm: "Chi comprerà il Palermo, e vi sarà un compratore molto presto, farà l’affare del secolo soprattutto se avremo la fortuna di andare in Serie A. Se si aspetterà la certezza di andare in Serie A? No, non possiamo aspettare assolutamente. Sicuramente però se avessimo avuto quattro punti più in classifica il Palermo sarebbe già stato venduto, ne sono certo. Io non darò il Palermo ad un avventuriero, mi oppongo. Voglio che il Palermo vada in mano ad un gruppo o ad un personaggio che faccia meglio di quello che ha fatto Zamparini, perché Palermo è una città importantissima, la quinta in Italia, e va rispettata".