Getty Images

Palermo-Sampdoria, paura per i tifosi blucerchiati: viene lanciato un petardo nel settore ospiti

30 minuti fa



La partita tra Palermo e Sampdoria, in programma ieri al Barbera, si è macchiata di un episodio spiacevole che poteva avere anche conseguenze peggiori. Ad esserne colpito, suo malgrado, è stato il settore ospiti, la cui capienza era oltretutto stata limitata dalle decisioni delle autorità per gestire meglio l'ordine pubblico e che quindi era privo dei vari gruppi organizzati. Alla fine del primo tempo, nello spicchio dello stadio siciliano dedicato ai tifosi blucerchiati, è piovuto un grosso petardo lanciato da un tifoso del Palermo.



L'ordigno ha prima sfiorato una tifosa, poi è esploso di fianco ad un'altra donna presente al Barbera per tifare la Sampdoria. La deflagrazione, piuttosto potente, ha causato dei problemi ad un orecchio alla donna, che è stata prelevata, visitata e medicata allo stadio. Adesso si attendono tutte le indagini del caso per identificare l'autore del gesto.