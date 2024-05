Palermo-Sampdoria: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Tempo diper, giunte rispettivamente al sesto e al settimo posto nel campionato died ora l'una contro l'altra nel turno preliminare del mini-torneo che può valere la promozione in A.Il match si gioca in partita secca allo stadio 'Renzo Barbera', dove in caso di parità al 90' si andrebbe ai tempi supplementari. Qualora al 120' il risultato non dovesse cambiare non sono previsti i rigori e a qualificarsi sarebbero i rosanero, avvantaggiati dalla migliore posizione in classifica ottenuta al termine della stagione regolare.La vincente di Palermo-Samp, nella semifinale dei Playoff di B, sfiderà il Venezia.

Palermo-Samp sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) e scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando console PlayStation e XBox, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, o il TIMVISION Box.

Per vedere Palermo-Sampdoria in streaming, invece, basterà collegarsi al sito di DAZN, scaricare l'app di DAZN su smartphone e tablet, utilizzare NOW oppure Sky Go.