Palermo, contro la Sampdoria vale (quasi) come la Champions! Ma i tifosi protestano...

Quattrodici anni dopo,, adesso è questione di Serie A. Di ambizione, di rinascita, di crisi passate (almeno all'apparenza) e voglia di lasciare il segno.La vittoria contro il SudTirol consente ai rosanero di giocarsela in casa e (fattore da non sottovalutare) di avere due risultati su tre, al fine di qualificarsi in semifinale. A cosa affidarsi? Senza scomodare i piani alti, perché in fondo ci sono cose ben più importanti di una partita di pallone, servirà la spinta del pubblico.con promozioni varie in sede di prelazione ma, proprio per queste modalità,: ad esempio, quella di non aver la garanzia di confermare (da abbonato) il proprio posto, perchè magari un altro ne ha acquistato uno per un amico nello stesso seggiolino. Però

Dicevamo, la. La squadra di Pirlo era partita male, malissimo. Relegata agli ultimi posti e con lo spauracchio della retrocessione in Serie C,l'anno prossimo, mentre qualcuno invece si augura (visti i recenti scontri tra le tifoserie) che non accada.Certo, ammesso che Diakite e compagni possano superare i doriani, poi, la più delusa di tutte perché ad una manciata di minuti dal termine dell'ultima giornata era già in Serie A, prima del crollo a La Spezia. Ma, eventualmente, per quello ci sarà tempo.