Palermo, UFFICIALE: Dionisi è il nuovo allenatore, De Sanctis nel ruolo di direttore sportivo

Getty Images

Il Palermo inaugura il nuovo progetto per la caccia alla promozione in Serie A, sfuggita quest'anno ai playoff. Il club rosanero mette i tasselli per iniziare al meglio la preparazione estiva e dare una forma al mercato. Per farlo, la squadra di proprietà del City Football ha da poco annunciato l'inserimento di due figure fondamentali: l'allenatore sarà Alessio Dionisi, mentre nel ruolo di direttore sportivo ecco Morgan De Sanctis.Alessioprende dunque il posto di Michele, esonerato nelle scorse ore. Il neo allenatore rosanero è reduce dall'esperienza al Sassuolo, dove era stato esonerato per far posto a Davide Ballardini. Ora, ecco una nuova possibilità per provare a riconquistare la massima serie. A confermare l'arrivo di Dionisi è, tramite un'intervista rilasciata sui canali del club: "Abbiamo individuato in Alessio Dionisi la persona che ci dovrà condurre in questo viaggio che riteniamo possa essere molto speciale. E’ uno dei giovani tecnici emergenti che ha riscosso maggiore successo negli ultimi anni".

Per quanto riguarda il ruolo di direttore sportivo, è invece stato annunciato Morgan, che dopo gli incarichi alla Roma e - più recentemente - alla Salernitana, si lega a un nuovo progetto tecnico. Questo ildel Palermo: "​Il Palermo FC comunica di aver affidato l’incarico di Direttore Sportivo a Morgan De Sanctis. Il dirigente, a partire dal prossimo 1° luglio, si legherà al Club rosanero con un contratto pluriennale. A De Sanctis il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".