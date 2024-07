Pallone d'Oro, Benzema vota Vinicius: "Può vincere le partite da solo"

Getty Images

non ha dubbi: "".Euro 2024 e Copa América sono andati in archivio chiudendo la stagione ed è acceso il dibattito su chi debba aggiudicarsi il più ambito premio individuale nel mondo del calcio.sono i due grandi favoriti. Compagni di squadra nel Real Madrid che ha vinto l'ultima Champions League, i due non sono riusciti a ripetersi con le rispettive nazionali: il Brasile è stato eliminato ai quarti di finale di Copa América, l'Inghilterra ha perso contro la Spagna nella finale degli Europei.

Proprio le Furie Rosse regalano un altro candidato alla vittoria finale,, senza dimenticare il solito, che ha raggiunto proprio Vinicius e Bellingham al Real. E anche, l'attaccante dell'Inter è stato inserito dai bookies tra i candidati più interessanti.- Una corsa che però Benzema non vede così aperta. L'attaccante 36enne, nel pieno della preparazione estiva con l'e vincitore del Pallone d'Oro nel 2022, dopo aver trascinato il Real alla vittoria della Champions, ha parlato a Marca e si è esposto sull'argomento:

. Anche in quella precedente si è distinto per il suo calcio e per quello che fa con la palla. È un ragazzo, un calciatore completo., ovviamente con l'aiuto dei compagni, ma è molto bravo quando il Real Madrid ha bisogno di lui e per questo penso che se lo meriti. È sempre presente e si fa vedere. Per tutto questo, il mio preferito è Vini".