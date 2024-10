AFP via Getty Images

Pallone d'Oro 2024, urlato il nome di Vinicius alla consegna. Lui: "Lo farò 10 volte tanto, non sono pronti"

un' ora fa



Momenti surreali negli istanti della premiazione di Rodri come Pallone d'Oro Maschile 2024. Negli istanti di silenzio intercorsi tra il momento in cui Didier Drogba, presentatore della serata assieme a Sandy Heribert, ha iniziato a recitare la formula per dichiarare il vincitore e quello in cui ha effettivamente scandito il nome di Rodri, dal pubblico qualcuno si è lasciato andare a qualche grido: "Vini! Vini!", si è sentito dalla sala del Theatre du Chatelet.



LA REAZIONE DEL BRASILIANO - Queste le parole del brasiliano, sui social: "Lo farò 10 volte tanto se necessario. Non sono pronti". Il calciatore del Real Madrid è pronto e battagliero per ripetere la stagione appena conclusa, alzando il livello, per conquistare il premio.