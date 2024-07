Pallone d’Oro, corsa a tre nelle quote: Rodri e Bellingham insidiano Vinicius, la Serie A si aggrappa a Lautaro

AFP via Getty Images

Niente italiani e giocatori della Serie A tra i principali favoriti dei bookmaker per il prossimo pallone d’oro. Incidono il deludente Europeo della nazionale e la mancanza di squadre italiane nei quarti di Champions: l’unico nome in lizza è quello di, sceso a quota 66, grazie ad una Copa America vinta da protagonista, con gol decisivo in finale e titolo di capocannoniere. Nelle previsioni di Snai si prospetta una corsa a tre: in pole c’è Vincius Junior, offerto a 1,80, seguito daa 3 e da Judea 4,50. Segue a 15 una coppia di tutto rispetto: Kyliane Lionel Messi, a caccia del nono pallone d’oro dopo il trionfo in Copa America. Infine, in lavagna a 25, Toni Kroos e il giovanissimo Lamine Yamal, esploso definitivamente ad Euro 2024.