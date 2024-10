Pancev: "Inter, che sbaglio. Sabotato da dirigenti incompetenti"

nel 1991, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Questa partita non è solo la mia, crea eccitazione in milioni di tifosi nel mondo. Si sfidano due club che hanno vinto la coppa più importante, qualsiasi amante del calcio la guarderà con interesse. Mi aspetto un match imprevedibile ed entusiasmante, ma di solito capita quando c'è di mezzo l'Inter, che resta una delle squadre più forti del mondo. Tifo Stella Rossa, per me è tutto. E non parlo solo di calcio, ma di vita. Mi ha insegnato davvero come stare al mondo. E' una sfida che mi dà emozioni particolari visto che ho indossato la maglia di entrambi le società: quattro stagioni da una parte e tre dall'altra, anche se con risultati ben diversi. E

- "Non sono amareggiato, arrabbiato e carico di odio nei confronti dell'Inter. L'Inter è un grande nome da rispettare, una istituzione che è esistita, esiste ed esisterà a prescindere dalle fortune di chi ci gioca. Non posso accusarla per come sono andate le cose per me. Non faccio i nomi, ma singole personeIl prezzo pagato per colpa loro, non solo da me, ma anche dalla stessa società, lo si vede dal fatto che dopo è servito tantissimo tempo per tornare ai vertici. Moratti ha dovuto spendere e pazientare per 15 anni prima di cambiare davvero l'organizzazione, la cattiva atmosfera, la decadenza interna, lo spirito perdente, poi ha vinto col maestro Mancini. Non solo io, nella mia epoca in tanti se ne sono andati in fretta da Milano e sono riusciti a costruire belle carriere altrove".

- "Erano tutti compagni di nazionale in azzurro, poi da lì litigai con Bagnoli e con la società, ma oggi non voglio tornare su quel caso specifico. Piuttosto, voglio ricordare il grande Totò che ci ha lasciato: è un dolore, era una bravissima persona, oltre che un grande giocatore. Eravamo in competizione per una maglia, ma ci siamo sempre rispettati".. Anche la situazione esterna mi ha condizionato: ero abituato a pensare soltanto al calcio, ma nessuno può restare indifferente a una guerra come quella che combattevano i nostri popoli nei Balcani. Un altro problema è che da Belgrado non sapevo davvero niente dei club stranieri: non avevo la più pallida idea di come giocasse l'Inter, di che atmosfera ci fosse nello spogliatoio, di chi comandasse. L'inizio era pure stato promettente, poi è andato tutto peggio: a un certo punto